Corriere di Bologna sui rossoblù: "Ultima chiamata per Destro"

© foto di ManWil

"Bologna, ultima chiamata per Destro. Per la fascia l'obiettivo è Skov Olsen. Sabatini al lavoro per migliorare la rosa di Mihajlovic. I rumors su De Rossi non trovano conferme". Queste le notizie che giungono dal club rossoblù pubblicate nelle pagine sportive dal Corriere di Bologna. Con un danese in arrivo, una punta che deve provare a rilanciarsi e un centrocampista che difficilmente, dopo aver salutato la Roma, si trasferirà nel club felsineo.