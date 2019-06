Corriere di Bologna sul mercato: "Prima Palacio, poi Defrel e Kouamé"

© foto di Federico Gaetano

Sono giorni decisivi per l'attacco del Bologna, che potrebbe riportare più di qualche novità per il prossimo anno. "Prima Palacio, poi Defrel e Kouamé", titola all'interno delle pagine sportive il Corriere di Bologna, che racconta come prima che si sblocchi il mercato bisognerà attendere la decisione dell'argentino.