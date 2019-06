Corriere di Bologna sul mercato rossoblù: "Si punta tutto su Kouamè"

© foto di Mattia Verdorale

"La corte di Gasperini tenta Palacio. Il Bologna punta tutto su Kouamé". Questo il titolo a pagina 14 che il Corriere di Bologna dedica ai rossoblù. Mihajlovic ha chiesto un'attaccante e Sabatini cercherà di portarglielo: "Pressing della squadra di Sinisa per tenere Rodrigo, ma l'Atalanta spinge. Summit con la Roma per Defrel". Un altro nome è quello di Tomiyasu del Sint-Truiden (club belga) per il quale il Bologna ha offerto 6.5 milioni.