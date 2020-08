Corriere di Bologna sul minuto di raccoglimento di ieri: "Bologna non dimentica"

vedi letture

"Bologna non dimentica", il titolo a caratteri cubitali che l'inserto sportivo del Corriere di Bologna dedica quest'oggi al minuto di raccoglimento che Bologna e Torino hanno osservato in occasione del quarantesimo anniversario della strage del 2 agosto del 1980. "Il minuto di silenzio e l'omaggio allo stadio - si legge -. Poi rossoblù e Torino non si fanno male: primo gol in A di Svanberg, pareggia Zaza".