Corriere di Bologna sulla sfida con la Juve: "Per vincere sempre"

"Per vincere sempre" è il titolo scelto dall'edizione odierna del Corriere di Bologna. Questa sera tornano in campo i rossoblù che dovranno vedersela contro la Juventus. Il Bologna torna in campo a 114 giorni dall'ultima volta. Sinisa non cambia filosofia: "Ce la giocheremo a viso aperto". Per la prima volta, porte chiuse al Dall'Ara.