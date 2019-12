Corriere di Bologna: "Tegola Dijks. Starà fuori altri 3 mesi"

Sulle pagine del Corriere di Bologna c'è spazio per le ultime vicende rossoblù. "Tegola Dijks. Starà fuori altri 3 mesi" scrive il quotidiano emiliano. Una grave perdita per la formazione di Sinisa Mihajlovic, che dovrà rinunciare a uno degli elementi più importanti della passata stagione. In tutto, lo stop di Dijks (fermo dal 22 settembre) potrebbe superare i 5 mesi: prima la contusione addominale, poi il problema al dito del piede alla vigilia di Juve-Bologna che non pareva essere così grave.