Non bastano tre gol al Bologna per superare il Villarreal in una delle tante amichevoli che ieri hanno messo una di fronte all'altra squadre italiane e spagnole. Per i rossoblù una sconfitta per 4-3 che trova spazio anche sulla prima pagina del Corriere di Bologna, che dedica spazio al test in taglio alto: "Il Bologna lotta ma alla fine vince il Villarreal".