Corriere di Bologna titola: "Rossoblù a Verona e Sinisa titolare"

Sinisa Mihajlovic non potrà essere in panchina nella prima sfida del suo Bologna a causa della malattia che lo tiene lontano (fisicamente) dai suoi ragazzi. Ma Sinisa c'è, lo si sente. Il Corriere di Bologna parla del debutto della formazione allenata in queste settimane da De Leo e titola: "Rossoblù a Verona e Sinisa 'titolare'". Già, perché sebbene ci sia De Leo in panchina, alla lettura delle formazioni ufficiali al Bentegodi ci sarà anche il nome del tecnico serbo.