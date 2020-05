Corriere di Bologna titola: "Sinisa e la rivoluzione dei 5 cambi a partita"

Da parte dell'IFAB è arrivato il via libera per le 5 sostituzioni fino al termine del 2021 e il Corriere di Bologna ne parla nella sua edizione odierna. In prima pagina titola in taglio alto sulle 'nuove regole del calcio', che varranno anche per la Serie A e il Bologna di Mihajlovic: "Sinisa e la rivoluzione dei 5 cambi a partita".