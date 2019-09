Corriere di Bologna: "Tomiyasu, talento d'Oriente"

© foto di stefano tedeschi

La prima pagina de Il Corriere di Bologna oggi in edicola è dedicata a Takehiro Tomiyasu, il giovane terzino giapponese che il Bologna ha acquistato quest'estate. "Tomiyasu, talento d'oriente", titola il quotidiano, che poi prosegue: "Volergli bene non è stato difficile, con quel curioso karaoke con balletto improvvisato nella malga sopra Castelrotto come rito di iniziazione per l’arrivo nel gruppo rossoblù, poi Tomiyasu ha fatto parlare il campo ed è stato ancora meglio: un amore sbocciato immediatamente".