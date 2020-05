Corriere di Bologna: "Tornano i big, altro giro di tamponi"

Il Corriere di Bologna oggi in edicola titola in prima pagina: "Tornano i big, altro giro di tamponi". Passo dopo passo verso la normalità: con la ripresa del campionato di serie A che pare avvicinarsi, il Bologna continua a prendersi dei piccoli pezzi di quotidianità. Dopo il ritorno negli spogliatoi, nella giornata di mercoledì, ieri è stato il turno delle docce a fine allenamento, concesse ai giocatori in virtù dei ben otto spogliatoi disponibili. Anche il gruppo è ormai vicino alla normalità: ieri hanno indossato nuovamente gli scarpini per una sessione atletica Soriano, Sansone e Palacio. Ora mancano solo Danilo e Baldursson. Oggi il gruppo — giocatori e staff — si sottoporrà al terzo giro di tamponi e, in caso di negatività generale confermata, da lunedì si potrà tornare alle partitelle e ai contrasti.