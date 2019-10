"Tre schiaffi a Cagliari". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Bologna. Il Bologna torna da Cagliari con zero punti e tanti rimpianti. I rossoblù sono stati sconfitti 3-2. In vantaggio con il rigore di Santander, il Bologna è stato superato dalla doppietta di Joao Pedro e dalla rete di Simeone. Poi un autogol per accorciare le distanze. Sabato arriva l’Inter di Conte.