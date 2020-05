Corriere di Bologna: "Troppo caldo e rischio infortuni: ora il Bologna si allena di mattina"

vedi letture

"Troppo caldo e rischio infortuni: ora il Bologna si allena di mattina". Questo il titolo a pagina 8 sul Corriere di Bologna in riferimento ai rossoblu: "Nel calcio che ha ritrovato le partitelle e i contrasti dopo due mesi e mezzo di stop e che si appresta a trovare un modo per concludere il campionato in piena estate, la gestione dello sforzo e dell’intensità è un tema principale per gli allenamenti e per le future partite: anche per questo motivo il Bologna ha cambiato la sua routine".