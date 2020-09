Corriere di Bologna: "Troppo Ibra per il Bologna. Rossoblù ko al debutto"

"Troppo Ibra per il Bologna a San Siro, rossoblù sconfitti per due a zero al debutto" scrive il Corriere di Bologna in prima pagina, quest'oggi, parlando della sconfitta del Bologna in casa del Milan in Serie A. Esordio amaro per i rossoblù di Sinisa Mihajlovic in campionato. A San Siro il Milan ha regolato per due a zero il Bologna con una doppietta di Ibrahimovic.