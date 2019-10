"Tutta la storia dei rossoblù in mostra": questa l'apertura del Corriere di Bologna in edicola oggi. Spazio dedicato al club rossoblù che compie 110 anni. La storia del Bologna in mostra per festeggiare i 110 anni dei rossoblù con tre esposizioni dove si passa dagli etruschi ai cimeli della squadra e per i quali sono stati coinvolti i musei cittadini e le loro collezioni.