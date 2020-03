Corriere di Bologna: "Tutti in campo: giornata surreale dei rossolbù"

"Tutti in campo pensando alla Juve. La giornata surreale dei rossoblù". Questo il titolo a pagina 11 che il Corriere di Bologna dedica alla giornata di ieri svoltasi a Casteldebole: "In attesa delle riflessioni del Coni e di scoprire il destino dello sport italiano, ieri pomeriggio a Casteldebole si è vissuto l’ennesimo pomeriggio surreale in bilico tra voglia di normalità e incertezza per una situazione in continua evoluzione. I rossoblù non disputano una gara ufficiale ormai dal 29 febbraio quando hanno giocato a porte aperte all’Olimpico contro la Lazio, ma ieri sono scesi in campo per il primo allenamento della settimana mettendo nel mirino la sfida contro la Juve teoricamente in programma venerdì prossimo a porte chiuse al Dall’Ara".