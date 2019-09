Sinisa Mihajlovic non siederà in panchina in occasione della sfida tra Brescia e Bologna. E' iniziato il secondo ciclo di cure per il tecnico serbo che era andato in panchina contro Verona e SPAL. "Tv e auricolare: Sinisa a un passo dal suo Bologna": così il Corriere di Bologna in prima pagina. La partita di Sinisa: a Brescia la prima in campionato senza il tecnico. Tv, telefono e lo staff con l’auricolare, così Mihajlovic guiderà i suoi ragazzi a Brescia.