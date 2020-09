Corriere di Bologna: "Un anno dopo, è il momento di chiudere la porta"

vedi letture

"Buon compleanno alla difesa battuta: è il momento di chiudere la porta", titola stamane il Corriere di Bologna. A suo modo sarà un compleanno, ma non ci sarà alcuna torta e nessuna voglia di festeggiare: domani è il 25 settembre e il Bologna Calcio compie un anno intero di gol subiti. L’ultima volta fu proprio il 25 settembre 2019, quinta giornata dello scorso campionato: si giocava Genoa-Bologna, finì 0-0 e tutti pensarono che quella partita rimanesse scolpita nella mente soprattutto per il rigore calciato con il cucchiaio contro la traversa da Nicola Sansone. Invece, fu l’ultima in cui il portiere rossoblù rimase imbattuto: da allora è ormai passato un intero anno solare e il Bologna ha sempre subito gol, tra campionato e Coppa Italia. Trentaquattro turni di serie A, striscia record all-time, più la debacle per 4-0 ottenuta dal Bologna-B sul campo dell’Udinese in Coppa: un filotto negativo da 65 reti subite.