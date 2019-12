Corriere di Bologna: "Un giorno da Dea"

© foto di stefano tedeschi

"Un giorno da Dea", è il titolo scelto da il Corriere di Bologna. Senza paura, a viso aperto, con un po’ di fortuna e un immenso Palacio. Il Bologna supera così l’Atalanta, reduce da una storica impresa in Champions. Ritmi da coppa e spettacolo anche al Dall’Ara, dove i rossoblù hanno giocato la partita quasi perfetta (quasi perché alcuni singoli sono ancora indietro). Ritrovato anche nel risultato lo spirito e l’atteggiamento di Sinisa. E poi lui stesso in persona, valore aggiunto della stagione. 2-1 firmato da El Trenza e Poli con Malinovski ad accorciare, che risolleva anche la classifica del Bologna, ora a 19 punti in mezzo al gruppo.