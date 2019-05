© foto di WilMan

"Un punto per la salvezza. Il Bologna può fare festa". Così, in prima pagina, viene celebrata la permanenza in massima serie del club felsineo da parte del Corriere di Bologna. Nell'occhiello si legge: "Pari con la Lazio. In rete Poli, Destro e Orsolini. Finisce 3-3. Ora il Napoli". I rossoblù, pareggiando ieri sera contro i biancocelesti ieri sera, sono saliti a quota 41 e non potranno più essere raggiunti dal Genoa, terzultimo, attualmente a quota 37.