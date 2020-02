vedi letture

Corriere di Bologna: "Un sabato da big contro l’avversario più forte"

"Bologna, un sabato da big contro l’avversario più forte". Questo il titolo che il Corriere di Bologna dedica a pagina 17 alla gara tra Bologna e Lazio di questo weekend: "In questo momento la Lazio è la squadra più in forma e migliore della serie A. Sinisa ci prova con il gioco. Sabato all’Olimpico il Bologna affronterà la squadra del momento: la Lazio di Simone Inzaghi pare un gruppo in missione, a un solo punto dalla Juventus capolista e in piena corsa scudetto".