Corriere di Bologna: "Una sciarpa rossoblù sulla bara. Il saluto al presidente Gazzoni"

"Una sciarpa rossoblù sulla bara. Il saluto al presidente Gazzoni" scrive il Corriere di Bologna nella sua sezione sportiva quest'oggi. Un saluto sobrio e intimo in Certosa per Giuseppe Gazzoni Frascara. Presenti i famigliari. L’omaggio del tifoso che lo contestò in tv: "sennò non avrei dormito la notte". Una corona con la scritta "I ragazzi della curva Andrea Costa" e poi una sciarpa del gruppo della Vecchia Guardia, subito aggiunte alla grande composizione floreale posata sulla bara.