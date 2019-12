Corriere di Bologna: "Una vittoria e poi la Juve"

"Una vittoria e poi la Juve". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Bologna. Notte di Coppa Italia per il Bologna, impegnato sul campo dell’Udinese in una partita che vale un posto negli ottavi di finale contro la Juventus: si gioca alle 21 (diretta RaiSport e tuffo nel passato, poiché non c’è il Var fino al prossimo turno) e per i rossoblù, dopo il colpaccio napoletano, ci sarà tanto turnover. Ai lungodegenti Soriano e Dijks si sono aggiunti gli acciaccati Bani, Santander e Dzemaili — affaticamento dell’ultima ora — tutti rimasti ad allenarsi a Bologna per averli al 100% domenica sera contro il Milan: contro i friulani dell’ex vice di Donadoni Luca Gotti, in ritiro anticipato da lunedì sera, non mancheranno le occasioni per seconde o addirittura terze linee. «Vogliamo onorare l’impegno — ha spiegato ieri il tattico Emilio De Leo — in organico ci sono ragazzi che stanno lavorando da luglio con dedizione e stiamo valutando di dare spazio a tutti, fermo restando che dopo Napoli occorre continuità di prestazione».