Corriere di Bologna: "Vacanze finite: si comincia"

"Vacanze finite: si comincia", si legge in taglio basso di prima pagina del Corriere di Bologna. Ultimo giorno di vacanza per il Bologna, che domani vivrà il raduno in vista della stagione 2020-21: a ventidue giorni dal pareggio contro il Torino che ha chiuso lo scorso campionato, il gruppo rossoblù si ritroverà a Casteldebole per le consuete sessioni di test medici e atletici in vista della partenza. Poi finiti i test, compresi quelli relativi all’emergenza del coronavirus, il Bologna partirà per il ritiro di Pinzolo giovedì prossimo.