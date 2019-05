Corriere di Bologna verso la sfida al Milan: "Il dilemma di Mihajlovic"

© foto di Giacomo Morini

Il Bologna si appresta a sfidare il Milan con una salvezza ancora da conquistare ma per la quale negli ultimi tempi sono stati fatti dei passi in avanti importanti. Il Corriere di Bologna, all'interno delle sue pagine sportive, si dedica ovviamente anche alle vicende di casa rossoblù e, in particolar modo, sottolinea i dubbi di Sinisa Mihajlovic per la formazione anti-Milan: "Il dilemma di Mihajlovic: Dzemaili trequartista o il rilancio di Donsah".