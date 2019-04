© foto di Pierpaolo

"Bologna-Empoli, la resa dei conti", titola il Corriere di Bologna. Giusto così, perché se non si tratta di un match-point salvezza per i felsinei, poco ci manca. Quartultima forza del campionato contro la terzultima, basterebbe persino un punto per mantenere serena la situazione per la formazione di Mihajlovic, che però ha già dichiarato di voler battere il sodalizio toscano.