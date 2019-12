© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria contro l'Atalanta, il Bologna è atteso dalla trasferta di Lecce. Match di certo non semplice, in cui i rossoblù proveranno a portare a casa i tre punti per conquistarsi la parte sinistra della classifica. E' proprio su questo che si sofferma il Corriere di Bologna nell'apertura delle sue pagine sportive: "I punti per prendersi la top ten".