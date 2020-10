Corriere di Bologna: "Verso Sassuolo: domani il possibile rientro di Barrow"

"Barrow ci sarà col Sassuolo" scrive il Corriere di Bologna in edicola quest'oggi. Tanti nazionali assenti (ieri in gol Skov Olsen). Calabresi ha lavorato in parte col gruppo ed è prossimo al rientro ed è stato reintegrato anche Paz che resterà. Domani potrebbe ritornare anche Barrow, uscito malconcio da Benevento: evitata la trasferta in Gambia con la nazionale, l’attaccante contro il Sassuolo domenica 18 ci sarà.