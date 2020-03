Corriere di Bologna: "Vertice UEFA. Rossoblu alla finestra"

Si terrà oggi il vertice UEFA che deciderà le sorti dell'Europeo e di conseguenza dei campionati nazionali in tutta Europa, che dovranno adattarsi alle nuove date. Così il Corriere di Bologna oggi in edicola titola: "Vertice UEFA. Rossoblu alla finestra". E’ quasi certo che oggi il tappo dell’Europeo salti, con il rinvio di un anno della kermesse continentale, e a quel punto le varie federazioni avranno più tempo per organizzare un eventuale finale di campionato: i tempi della ripresa si stanno ovviamente allungando e, con ogni probabilità, oggi anche il Bologna annuncerà ufficialmente lo slittamento del ritorno agli allenamenti, inizialmente previsto per giovedì a Casteldebole.