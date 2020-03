Corriere di Bologna: "Virus, fermi tutti"

Il Corriere di Bologna mette in prima pagina il Bologna, accanto a Virtus e Fortitudo, titolando: "Virus, fermi tutti". Poi le parole dell'ad Fenucci: "La Lega, rinviando le partite del weekend ha tracciato una strada, ha preso una posizione e creato precedente che sarà difficile modificare in ottica futura. Il 4 marzo si terrà un’assemblea di Lega, ma sulla base di quello che è accaduto, non penso che Bologna-Juventus possa essere giocata a porte chiuse". Il Bologna ha scelto la linea da adottare: uniformità. Quindi per la prossima giornata, quella di Bologna-Juve, o tutti a porte aperte o rinvio di tutte le partite senza spezzettamento. La terza ipotesi, tutti a porte chiuse, non sarebbe presa in considerazione, più per motivi venali che d’immagine.