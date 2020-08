Corriere di Bologna: "Weekend di attesa per i sì di Hickey e De Silvestri"

Sono ore calde in casa Bologna, in attesa dei primi innesti di mercato. Il Corriere di Bologna oggi titola: "Weekend di attesa per i sì di Hickey e De Silvestri". Sarà un weekend di attesa per il Bologna, che nelle prossime ore potrebbe chiudere due trattative importanti: quelle per Aaron Hickey e Lorenzo De Silvestri. Già oggi potrebbe dare una risposta definitiva alla dirigenza rossoblù il difensore scozzese Hickey. Dalle risposte attese a quelle da dare: all’inizio della prossima settimana toccherà invece al Bologna decidere se chiudere la trattativa con Lorenzo De Silvestri.