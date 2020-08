Corriere di Brescia: "1000 giorni di Gigi Delneri"

Allenare è come andare in bicicletta: una volta che impari, non ti scordi mai. Sarà così anche per Luigi Delneri, quando dal 24 agosto (data ufficiosa del raduno per la nuova stagione, così come in attesa di ufficialità è ancora anche la sua nomina) si rimetterà il fischietto in bocca. Oggi, tuttavia, ricorrono i mille giorni dalla sua ultima apparizione in panchina: era il 19 novembre 2017 e la sua Udinese cadde in casa contro il Cagliari, punita dal gol di Joao Pedro. Un periodo lunghissimo, un tunnel dal quale l’uomo di Aquileia uscirà grazie alla fiducia di Massimo Cellino. Così il Corriere di Brescia titola: "1000 giorni di Gigi Delneri".