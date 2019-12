Corriere di Brescia: "A Parma come un derby"

"Come un derby": così il Corriere di Brescia in vista di Parma-Brescia, sfida in programma domani alle ore 15. Domani al Tardini di Parma i tifosi bresciani saranno duemila. Storia di una rivalità nata 4 anni fa: nel 2015 il Brescia attendeva il ripescaggio in B e attendeva il fallimento dei ducali; poi due anni fa le parole di stima di Cellino nei confronti di Ghirardi, ex presidente del Parma, non troppo amato in terra ducale.