Corriere di Brescia: "Abbonamenti: c'è già la coda per la Serie A"

© foto di WilMan

Nonostante le difficoltà legate allo stadio, i tifosi del Brescia non vogliono perdersi il ritorno in massima serie delle Rondinelle. E così il Corriere di Brescia, oggi in edicola, titola in prima pagina: "Campagna abbonamenti: c'è già la coda per la Serie A". Nella pagina dello sport maggiori dettagli da parte del quotidiano: "Il primo giorno di abbonamenti con 445 rinnovi. In Serie A 16 club ancora al palo".