Ultime ore per rinforzare il Brescia. "Acquisti oggi o mai più" scrive il Corriere di Brescia a pagina 15. "Ieri non si è mosso nulla, così come nelle ultime due settimane: dopo gli arrivi di Simon Skrabb e Birkir Bjarnason, il vuoto": scrive il quotidiano bresciano. Da quando ha rilevato la società, il presidente del Brescia ha acquistato 43 giocatori in 5 sessioni di mercato, inclusa quella in corso. Tra questi, quindici hanno firmato all’ultimo giorno utile. Oggi le ultime 24 ore di calciomercato.