"Allegri da ieri vive a Brescia con Ambra". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Brescia. I vicini di casa lo hanno incrociato sull’ascensore alle sette del mattino, con la valigia in mano. Loro in marcia verso il proprio luogo di lavoro, Massimiliano Allegri di ritorno a Brescia dalla sua Ambra Angiolini: da ieri, dopo alcuni mesi di lavori per sistemare il nuovo nido d’amore, l’ex tecnico della Juventus si è trasferito in città insieme alla compagna, bresciana d’adozione, reduce da un viaggio in Sudafrica che le ha «cambiato la vita» (così ha scritto sui social).