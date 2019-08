Corriere di Brescia apre con Corini: "Brescia pronto a soffrire"

© foto di Pierpaolo Matrone

Il Corriere di Brescia in prima pagina dedica spazio al calcio e apre con la conferenza di Eugenio Corini, pronto all'esordio in questa ritrovata Serie A: "Il Brescia è pronto a soffrire". Il tecnico avrebbe sperato di non ritrovarsi già con l'infermeria piena, senza una squadra rimaneggiata. E su Mario Balotelli dice: "Ha alzato il livello".