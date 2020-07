Corriere di Brescia: "Atalanta-Brescia: derby da incubo"

"Atalanta-Brescia: derby da incubo" è il titolo in prima pagina del Corriere di Brescia in riferimento all'amaro ko delle Rondinelle nel derby contro l'Atalanta. Il derby dell’unità conferma che tra Atalanta e Brescia c’è una voragine: i bergamaschi umiliano le rondinelle, sommergendole di gol. Finisce 6-2, mai nella storia della rivalità vi era stato un passivo così alto. Torregrossa risponde a Pasalic, poi finisce in goleada e Spalek accorcia il passivo nel finale. In caso di ulteriore sconfitta domenica, contro la SPAL, potrebbe già arrivare la retrocessione aritmetica.