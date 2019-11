"Balotelli contro Belotti, ma in nazionale finisce Cistana": così il Corriere di Brescia in prima pagina. Oggi alle 15 la gara tra Brescia e Torino, sfida nella sfida tra i bomber Balotelli e Belotti. Supermario punta a tornare in nazionale in vista di Euro 2020 ma intanto Mancini, contro la Bosnia, ha convocato il centrale Andrea Cistana. Esordio per Grosso sulla panchina delle Rondinelle.