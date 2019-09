Mario Balotelli ha trovato il suo primo gol con la maglia del Brescia, seppur in amichevole. Il nuovo attaccante delle Rondinelle ha segnato la sua prima rete nell'amichevole di Ospitaletto contro il Frosinone. Un test importante in vista della prossima giornata di campionato contro il Bologna. "Chi è venuto a Ospitaletto - si legge - ieri non si è annoiato: oltre al primo gol di Mario Balotelli ha potuto vedere con i propri occhi Andrea Pirlo".