Corriere di Brescia: "Balo, in rete soprattutto con i social"

vedi letture

"Balo, in rete soprattutto con i social". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del Corriere di Brescia in edicola stamani in riferimento a Mario Balotelli: "Fuori dal campo, ma dentro la rete. I gol che quest’anno sono mancati (cinque, prima dell’interruzione per il Covid), con la maglia del Brescia, Mario Balotelli continua a segnarli sui social. Super Mario è rimasto al suo posto, sul podio degli italiani più seguiti. Balo resta un atleta che attrae i poli opposti, ma nel mezzo c’è una platea universale ed eterogenea che lo segue".