Corriere di Brescia: "Balo-Nainggolan: cuore d’oro e tanto talento"

Il Corriere di Brescia in edicola oggi si sofferma sulla gara tra le Rondinelle e il Cagliari, con la sfida nella sfida tra Balotelli e Nainggolan. "Balo-Nainggolan: cuore d’oro e tanto talento": i due non sono più da considerare come i bad boys del calcio. Perennemente messi in discussione, puntualmente nel mirino dei media, nel corso degli anni Radja e Mario hanno fatto parlare di sé. Eppure, qualcosa è cambiato molto recentemente.