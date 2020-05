Corriere di Brescia: "Balotelli-Cellino: è rottura"

"Balotelli-Cellino: è rottura". Questo il titolo a pagina 10 sul Corriere di Brescia in riferimento al futuro di Mario Balotelli: "Servirà ancora qualche mese per il divorzio: luglio, al massimo agosto. Ma l’addio di Supermario a Brescia e alle rondinelle è ormai cosa fatta. Mario non c’è. Non è ancora andato via, serve ancora qualche mese: luglio, al massimo agosto. Brescia città resta casa sua, il Brescia calcio però è sempre più distante da lui".