Corriere di Brescia: "Balotelli, doppio allenamento"

Il Corriere di Brescia oggi in prima pagina, in taglio alto, titola: "Balotelli, doppio allenamento". Dopo le polemiche di martedì, quando non si era presentato al primo allenamento, per indisposizione, ieri Mario Balotelli era regolarmente in campo, e si è sottoposto ad una doppia seduta individuale. La frattura con il Brescia, tuttavia, resta. Almeno fino a quando il centravanti non si riaggregherà alla rosa cui Diego Lopez, da lunedì, sta provando a ridare motivazioni in vista di una disperata rincorsa salvezza tra giugno e luglio. Restano stretti i margini per un riavvicinamento, a circa un mese dalla scadenza contrattuale.