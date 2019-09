"Balotelli-Mihajlovic, la sfida che non c'è": questo il box in prima pagina del Corriere di Brescia, dedicato alla gara di domenica prossima tra Bologna e Brescia. Mario è stato cresciuto da Sinisa ma entrambi domenica salteranno la gara: l'attaccante deve scontare ancora due turni di squalifica, il tecnico serbo è alle prese con il nuovo ciclo di cure per curare la leucemia. Brescia e Bologna domenica saranno due squadre prive dei loro simboli.