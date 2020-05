Corriere di Brescia: "Balotelli tirato a lucido. Tonali tra i big sul mercato, ora è grande"

vedi letture

Tra campo e mercato. Test medici in casa Brescia ma anche calciomercato con Tonali in prima linea. "Balotelli tirato a lucido. Tonali tra i big sul mercato, ora è grande" scrive il Corriere di Brescia in prima pagina. Tonali compie oggi 20 anni ed è già uomo mercato: la Juve è in pole per il suo acquisto. Intanto Balotelli si è presentato in ottime condizioni, dimagrito rispetto alle ultime apparizioni in Serie A contro Napoli e Sassuolo, quasi in peso forma.