Corriere di Brescia: "Balotelli, un match a carte bollate"

Il Corriere di Brescia oggi in edicola pone in prima pagina la spinosa questione relativa a Mario Balotelli: "Balotelli, un match a carte bollate". Ieri l'attaccante non si è presentato (di nuovo) a Torbole Casaglia, dove era atteso per l’allenamento giornaliero. Tra lui e Massimo Cellino, ormai, è una battaglia legale. Da un lato, l’avvocato dell’attaccante ha chiesto il reintegro in rosa o un indennizzo di 400 mila euro. Dall’altra, il presidente del Brescia pensa al licenziamento per giusta causa.