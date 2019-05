© foto di WilMan

Problemi per la leonessa per quanto riguarda il "Rigamonti". Il Corriere di Brescia titola così in prima pagina: "Bando stadio, Cellino balla da solo". E poi, prosegue: "Corsa contro il tempo per i lavori. La Loggia: le autorizzazioni arriveranno in pochi giorni. Il futuro del Rigamonti: unicamente il Brescia Calcio per la concessione dell'impianto, che terrà per almeno sei anni". Una grana in più per i bresciani neopromossi in Serie A.