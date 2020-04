Corriere di Brescia: "Brescia, accordo sulla riduzione dell'ingaggio"

"Brescia, accordo sulla riduzione dell'ingaggio". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Brescia in edicola stamani: "Il primo passo, il più importante, è stato fatto d’intesa con la stragrande maggioranza degli atleti: l’accordo per la riduzione degli stipendi, secondo le modalità indicate all’unanimità dalla Lega Serie A (due mesi tagliati in caso di ripresa del campionato, il doppio se lo stop dovesse essere definitivo), è stato trovato "grazie alla grande sensibilità dimostrata dai calciatori".