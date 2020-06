Corriere di Brescia: "Brescia-Balotelli è guerra totale: Raiola scatenato"

"Brescia-Balotelli è guerra totale: Raiola scatenato". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Brescia in riferimento al caso SuperMario: "La procura Figc indaga sui tamponi e Mario chiede la messa in mora. A una causa segue una causa, non sempre un effetto. La guerra legale già aperta tra il Brescia e Mario Balotelli avrà ora un corollario che coinvolgerà Mino Raiola, agente del calciatore".